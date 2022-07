O Departamento de Defesa Civil, ligado à Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon), distribuiu nesta sexta-feira (1º), uma lista de orientações preventivas, considerando o período de inverno iniciado no último dia 21 de junho e que se estende até 22 de setembro. As dicas são relacionadas ao tempo frio e seco, que deverá se acentuar especialmente neste final de semana, prosseguindo até a próxima segunda (4). Para este sábado (2) e domingo, a temperatura mínima deve ficar em 13°C.

O tempo frio e seco é causador de muitos problemas respiratórios e alergias, e algumas recomendações importantes são as seguintes:

– Procure manter o corpo sempre bem hidratado. Beba bastante água, mesmo sem sentir sede. Na hora do lanche ou da sobremesa, dê preferência a frutas ricas em líquidos, como melancia, melão e laranja, por exemplo. Em especial, fique atento à hidratação das crianças, idosos e dos doentes;

– Evite a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h;

– Use produtos para hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar;

– Aproveite o vapor produzido pela água durante o banho para lubrificar as narinas;

– Coloque toalhas molhadas, recipientes com água ou vaporizadores nos quartos de dormir;

– Evite aglomerações e a permanência prolongada em ambientes fechados ou com ar-condicionado, pois o ressecamento das mucosas aumenta o risco de infecções das vias aéreas;

– Mantenha a casa sempre limpa e arejada. O tempo seco aumenta a concentração de ácaros, fungos e da poeira em móveis cortinas e carpetes;

– Procure não usar vassouras que levantam o pó por onde passam. Dê preferência para aspiradores ou panos úmidos;

– Ligue ventiladores de teto no modo “exaustor”, com ar direcionado para cima. Ligados para baixo, no modo “ventilação”, levantam a poeira que se mistura no ar;

– Lave as mãos com frequência e evite colocá-las na boca e no nariz.