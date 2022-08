A Delp Engenharia Mecânica e o Senai de Vespasiano abrem à comunidade, pela segunda vez, o curso gratuito de Qualificação Profissional em Soldagem. Devido ao sucesso da primeira turma, desta vez serão 25 vagas abertas. O objetivo é desenvolver aos profissionais, referência na área de soldagem, com conteúdo teórico e prático.

Segundo o gerente de Recursos Humanos da Delp, Gledson Machado, os alunos que tiverem melhor desempenho, ainda poderão ingressar no mercado de trabalho e fazer parte do time da Delp.

“Estamos muito felizes em podermos abrir mais uma turma para qualificação profissional. A primeira turma foi um sucesso. Recebemos mais de 550 inscrições e selecionamos 20 alunos. Desta vez, conseguimos abrir um pouco mais de vagas, sendo 25. Mas, o melhor de tudo foi o resultado de aproveitamento de 100% deles em nosso time Delp”, comemora Gledson.

O curso é gratuito, sendo 100% custeado pela Delp. As inscrições começam no dia 18 de agosto e vão até 26 de agosto. Para se inscrever é preciso ter 18 anos ou mais, Ensino Médio completo e é desejável que tenha curso de aprendizagem ou técnico em mecânica, caldeiraria ou áreas correlatas.

As inscrições devem ser feitas por meio de um formulário, disponível no link https://forms.office.com/r/LVZjmrDnDg. Os candidatos passarão por entrevistas e testes presenciais. O curso começa no dia 12 de setembro e termina no dia 12 de dezembro. Será de segunda à sexta, das 18h às 22h. Carga horária total de 160 horas.