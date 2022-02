Após a interdição completa da BR-381 em Nova Era por mais de duas semanas, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) pode liberar um desvio para restabelecer o trágefo de veículos nesta quinta-feira (3). As fortes chuvas que atingiram o Estado no começo do mês fizeram com que o asfalto cedesse, obrigando motoristas a tomar rotas alternativas que aumentam a viagem em horas.

A rodovia, via de ligação entre Minas e o Espírito Santo, estava totalmente interditada desde 21 de janeiro. Um desvio começou a ser feito desde então. Porém, as intervenções foram suspensas quando uma nova movimentação de terra foi registrada. O Dnit informou ainda, que a liberação do desvio depende de uma vistoria técnica programada para esta quarta-feira.

A assessoria do deputado estadual, Celinho do Sinttrocel, divulgou nota informando que o deputado teria entrado em contato com a empresa LCM Engenharia, responsável pela obra, e que foi informado que o desvio, tanto para caminhão, quanto para veículos leves, está praticamente pronto.

Será providenciada a sinalização do local para que o trânsito seja liberado. Caso as fortes chuvas continuem, a liberação do desvio poderá ser adiada.