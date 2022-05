A partir desta quinta-feira (12), os condutores e candidatos à habilitação de Belo Horizonte poderão solicitar a alteração de dados da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem sair de casa, por meio do site do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), utilizando o Sistema de Protocolo Digital.

A ferramenta foi desenvolvida por servidores da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em conjunto com a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge).

O diretor do Detran-MG, delegado Eurico da Cunha Neto, explica que o sistema permite o trâmite de documentos totalmente online, evitando deslocamento até uma unidade de atendimento. “O primeiro serviço a ser oferecido à população mineira em relação a CNH será a alteração de dados para condutores e candidatos, mas nossa meta é ampliar a disponibilidade de serviços no sistema, proporcionando ainda mais agilidade e comodidade para o cidadão”, afirma.

Inicialmente, o serviço estará disponível apenas para condutores e candidatos à habilitação da capital, com o objetivo de difundir, nos próximos meses, o sistema para as demais Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) do estado.

ACESSO

Para utilizar o novo serviço, basta fazer login no portal www.detran.mg.gov.br com usuário e senha do cadastro Gov.br, disponibilizado pelo governo federal. Os dados são os mesmos usados para a acessar a Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Após acessar o sistema, o cidadão visualizará os serviços disponíveis no protocolo digital. Depois, basta clicar no serviço desejado, conferir os dados já existentes no sistema e preencher o formulário indicando as alterações desejadas. Somente poderão ser alterados o nome do solicitante, nomes do pais e categoria do candidato. Para finalizar a solicitação, o usuário deverá anexar os documentos solicitados e enviar uma self de identificação, que garantirá ainda mais segurança ao protocolo digital.

Após o requerimento, é necessário aguardar a análise da solicitação, que será realizada em até 72 horas, em dias úteis. Todas as etapas até a conclusão do processo poderão ser acompanhadas por meio do site. Caso seja identificada alguma inconformidade nos dados e documentos enviados por meio do protocolo digital, o cidadão será informado para regularizar e anexar novamente ao processo, em até 30 dias.

O protocolo digital é mais uma opção para o cidadão. Os serviços continuarão sendo realizados por meio do atendimento presencial previamente agendado.