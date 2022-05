A Fiemg, que é a Casa da Indústria em Minas Gerais, celebra os destaques do setor e a posse de sua diretoria eleita e designada para o triênio 2022-2025, no Dia da Indústria 2022. Durante o evento, que será realizado na quinta-feira (26), no Minascentro, em Belo Horizonte, também serão entregues as honrarias Industrial do Ano, Mérito Industrial, Comenda Ordem do Mérito da CNI e Construtor do Progresso.

Devido à pandemia causada pela Covid-19, o evento teve uma pausa de dois anos. Desta maneira, a celebração de 2022 marca o retorno às celebrações presenciais e o reconhecimento da Fiemg aos empresários que se destacaram na defesa de um ambiente de negócios mais justo e promissor em Minas Gerais.

O título Industrial do Ano 2020, 2021 e 2022 será entregue, respectivamente, a Marco Antônio Tonussi Rodrigues, diretor de Marketing e Mercado da Tacom Projetos de Bilhetagem Inteligente (2020); Sergio Leite de Andrade, diretor-presidente da Usiminas (2021); e Robert Carlos Lyra, presidente da Delta Sucroenergia (2022).

Já os empresários Jefferson de Paula, presidente da ArcelorMittal Brasil; Wilfred Theodoor Bruijn “Bill”, CEO da Anglo American Brasil e Fernando Caram Patrus, presidente da Ligas de Alumínio (Liasa) serão agraciados com a comenda Ordem do Mérito, da Confederação Nacional da Indústria. A homenagem se refere aos anos de 2020, 2021 e 2022.

O título Construtor do Progresso, categoria Meio Ambiente, será entregue a Germano Luiz Gomes Vieira, que esteve à frente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de 2016 a 2020. Já o presidente da Companhia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, Marco Antônio Branquinho Junior, é o homenageado da categoria Pioneirismo Industrial.

A comenda Mérito Industrial 2020, 2021 e 2022 será entregue a 44 empresários. Saiba quem são eles neste link.