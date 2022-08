A 22ª edição do Dia V está repleta de atrações que estimulam e valorizam o trabalho voluntário e a Fiemg Regional Vale do Aço, juntamente com entidades, indústrias e comunidade darão visibilidade ao que tem sido executado por essa rede de solidariedade no próximo domingo (28), das 9h às 12h, no Parque Ipanema, em Ipatinga.

Na programação, prestação de serviços com vacinação e teste de visão para crianças e adultos, testes de glicemia, aferição da pressão, corte de cabelo, barbearia, oficinas de arte e artesanato, e muita música boa.

“Disponibilizaremos as vacinas da Poliomielite, uma dose extra exigida pelo Ministério da Saúde, para crianças de 1 a 4 anos de idade, mesmo que estejam com esquema vacinal completo e a vacina Influenza A, para toda a população que ainda não recebeu a vacina da gripe este ano”, informa a enfermeira, Valéria Alvarenga Anício.

Lembrando que para receber a vacina, será exigido documento de identificação e cartão de vacina.

De acordo com a consultora de Projeto Social da Fiemg e organizadora do Dia V, Patrícia Barbosa, com a pandemia, o evento teve que ser suspenso por dois anos, mas que nesse período muitas ações ganharam força e serão apresentadas por meio de um outro olhar.

“Estamos preparando um Dia V onde as pessoas poderão conferir a importância do voluntariado, o reflexo na vida de centenas de pessoas e famílias, com um olhar empático, do cuidado que precisamos ter com quem cuida – lema desse ano”, relata.

DESCARTE CONSCIENTE

Segundo a organizadora, durante o evento, entidades parceiras farão o ECOponto com a coleta de lixo eletrônico, óleo de cozinha usado, chapas de raio-x, medicação vencida e aprender sobre compostagem urbana.

“Teremos pontos de arrecadação de peças para a confecção de enxoval para mães carentes, o Bazar Solidário de livros, brinquedos e artesanato que poderão ser comprados para ajudar os projetos com recurso financeiro e orientação jurídica e sobre o programa de violência doméstica, além da troca de leite por mudas”, detalha.

Na oportunidade, será lançado ainda o “Banco Solidário de Produtos Ortopédicos”, comprados com a coleta de lacres de alumínio que serão emprestados para a comunidade. “Fica aqui o nosso convite para que levem ao parque as doações para o descarte correto e contribuam para fortalecer essa corrente solidária”, disse.

Mais informações sobre o Dia V através do telefone 3822-1414, email patricia.barbosa@fiemg.com.brou na fanpage https://www.facebook.com/voluntariosdovale.doaco