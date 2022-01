Em dois dias de uma agenda de compromissos externos e internos no Vale do Aço, a diretoria da Usiminas visitou na terça-feira (25) o novo comandante da 12ª Região da Polícia Militar (PM), coronel Juliano Fábio Lemos Dias. Ao lado do tenente-coronel Luiz Allan Carvalhaes, chefe do Estado-Maior da 12ª Região PM, Lemos dias recebeu o presidente Sergio Leite, os vice-presidentes Américo Ferreira, Alberto Ono, Yoshiaki Shimada e os diretores César Bueno e Ana Gabriela Dias Cardoso.

“A Usiminas possui uma parceria de décadas com a Polícia Militar e com a comunidade. Em toda sua história, que neste ano completa seis décadas, a empresa tem uma participação ativa em projetos decisivos e estratégicos para o Vale do Aço. Ficamos muito felizes e honrados com a visita do presidente Sergio Leite e da diretoria da Usiminas”, comentou na ocasião o coronel Lemos Dias.