O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) dá continuidade nesta semana à campanha educativa aos motoristas da BR-381/MG, sobre o Maio Amarelo. Esta ação, além de educar, também comunica aos usuários, em trânsito pelos lotes em obras de duplicação, sobre a recomendação de segurança ao trafegar pela rodovia federal. A atividade é realizada pelo consórcio Skill-MPB Engenharia, Gestora Ambiental do empreendimento, contratada pela autarquia.

O movimento Maio Amarelo nasceu com uma proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo é discutir o tema segurança viária com foco na mobilização de condutores, motociclistas, ciclistas, passageiros e pedestres. Órgãos públicos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada se mobilizam para falar sobre o assunto, além de propor ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige.

Para sensibilizar os motoristas foram produzidos cartazes apresentando o slogan da campanha neste ano – “Juntos salvamos vidas”. A campanha foca a distribuição dos cartazes em locais com grande circulação de pessoas, para divulgar e ampliar a mensagem de segurança para motoristas e pedestres. As equipes do Programa de Comunicação Social e Programa de Educação Ambiental estão visitando estabelecimentos comerciais ao longo dos lotes de obras, nos municípios de Caeté, Nova União, Bom Jesus do Amparo, São Gonçalo do Rio Abaixo, João Monlevade, Bela Vista de Minas, Nova Era, Antônio Dias, Jaguaraçu, Timóteo, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Naque e Governador Valadares.

Os cartazes produzidos chamam a atenção para a sensibilização aos cuidados sobre os riscos à saúde e à vida dos usuários quando adotam a forma de condução indevida dos veículos – como desrespeito aos limites de velocidade, manobras em locais proibidos, ultrapassagens indevidas, entre outros. Dados sobre o número de mortos, feridos e pessoas que ficaram de alguma forma, inválidos por conta de acidentes no trânsito mostram​ que, em 2021, 20.053 pessoas morreram em acidentes no trânsito no país, em 878.208 acidentes, segundo informações do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito (Renaest).

Esta campanha se soma aos esforços concretizados pelo DNIT e a Gestora Ambiental no emprego de ações seguras no trânsito, sejam por veiculação de informações, atividades diretas junto aos usuários e trabalhadores e por interações das equipes dos programas de Educação Ambiental e Comunicação Social com todos os atores sociais envolvidos no empreendimento.

MÊS DA PREVENÇÃO AOS ACIDENTES DE TRÂNSITO

De acordo com o Observatório Nacional de Segurança Viária (OSNV), o Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. O trânsito deve ser seguro para todos em qualquer situação. Além disso, a campanha também objetiva colocar em pauta, para a sociedade, o tema trânsito, estimulando a participação da população, empresas, governos e entidades em ações para reduzir o número de vítimas dos acidentes no trânsito.

Em 11 de maio de 2011 a ONU decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito. Com isso, o mês de maio se tornou referência mundial para balanço das ações que o mundo inteiro realiza, afirma o site do ONSV.