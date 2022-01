O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), informou, em vídeo publicado nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (26), que as obras da construção do desvio no trecho da BR-381, na altura do km 321 no município de Nova Era devem começar ainda nesta semana.

A rodovia segue interditada desde o dia 14 de janeiro. Com as fortes chuvas que caíram no início do ano, um grande deslizamento de terra pressionou a base da rodovia provocando o estufamento do asfalto, causando o rompimento da pista e impossibilitando a circulação de veículos. Desde a data, não havia uma previsão de liberação. Agora, o Dnit afirma que sua equipe estará trabalhando para liberar o trecho o mais rápido possível.

Segundo Allan Magalhães Machado, coordenador-geral de Manutenção e Restauração Rodoviária, foram realizados diversos levantamentos técnicos no local com o intuito inicial de realizar as obras do desvio. “Ocorre que o Dnit verificou que houve um novo deslocamento naquele maciço que representa uma instabilidade daquele ponto, o que causaria insegurança inclusive para a realização dos serviços”, disse Allan.

Um desvio estava sendo preparado pelo governo de Minas, mas o Dnit, responsável pela estrada, informou que houve uma nova movimentação do talude e que na época não havia previsão de alternativa para o motorista.

Em Minas, ainda há 102 pontos de interdição nas rodovias, sejam elas estaduais ou federal, como informou a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais e a Polícia Rodoviária Federal.