O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) antecipou o cronograma de serviços e concluiu, nesta quinta-feira (3), a construção emergencial do desvio no km 321 da BR-381, onde o tráfego de veículos precisou ser interrompido depois que fortes chuvas causaram deslocamentos de terra no talude. Com a segurança necessária, uma semana após o início dos serviços, o trecho no município de Nova Era, foi liberado para o trânsito de veículos leves e pesados.

Neste momento, a prioridade foi garantir a liberação com segurança para os usuários do trecho, com atuação focada no alívio de carga. As equipes estão mobilizadas para, na sequência, avançar com os serviços de recomposição da pista principal.

Mobilizado desde o início da ocorrência, quando o tráfego foi interrompido em prol da segurança dos usuários, o Dnit monitorou o local, realizou os estudos técnicos necessários e executou os serviços especializados para viabilizar o tráfego com segurança no segmento.

O trabalho do Dnit em Minas Gerais ocorre de maneira ininterrupta, desde o final de dezembro de 2021, para restaurar a trafegabilidade das rodovias federais impactadas pelas fortes chuvas que causaram quedas de barreiras e processos erosivos.

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA

Em 14 de janeiro, após fortes chuvas na região, as equipes do Dnit observaram o primeiro deslocamento de uma grande massa de terra do talude do km 321 da BR-381, que pressionou a base da rodovia e rompeu a pista. Levando em conta a gravidade do ocorrido, o Dnit decretou emergência para que o tráfego fosse restabelecido com segurança para os usuários da rodovia.

As equipes de especialistas em estudos tecnológicos do Dnit iniciaram os levantamentos técnicos necessários para definir a solução do problema e elaboraram um plano para implantação de desvio pavimentado no local, utilizando um volume considerável de material pétreo. Já neste momento, a contratação de empresa e o plano de ataque tramitavam de maneira prioritária para início das obras.

No dia 21 de janeiro, técnicos do departamento identificaram um novo deslocamento do maciço e a continuidade de movimentação de terra no talude do trecho. Após a segunda ocorrência, comprometendo inclusive as áreas previstas para o desvio, as obras só puderam ser iniciadas no último dia 26 de janeiro, depois da estabilização do local, para garantir a segurança das equipes e dos usuários da rodovia.