O bilionário Elon Musk afirmou nesta sexta-feira (13), que a compra do Twitter está temporariamente suspensa. No entanto, ele não desistiu do negócio e disse que ainda está comprometido em ser novo dono da rede social.

Na parte da manhã, Musk declarou a suspensão da compra após pendências em detalhes sobre a quantidade de contas falsas.

No início deste mês, o Twitter estimou que contas falsas ou de spam representavam menos de 5% de seus usuários ativos diários.

“O acordo do Twitter está temporariamente suspenso por pendências em detalhes que sustentam que contas falsas de fato representam menos de 5% dos usuários”, afirmou Elon Musk.

Horas depois, o homem considerado como o mais rico do mundo falou que o interesse permanece: “Ainda comprometido com a compra”.

ACORDO BILIONÁRIO

No dia 25 de abril, Elon Musk e o Twitter anunciaram um acordo bilionário para a compra da rede social, por US$ 44 bilhões. O valor equivale a cerca de R$ 215 bilhões.

O Twitter foi lançado nos Estados Unidos em 2006 por Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone e Noah Glass com o objetivo inicial de funcionar como o “SMS da internet”. A principal característica da rede é o compartilhamento de mensagens curtas, com o fio-condutor sendo a pergunta “What’s happening?”, traduzido para o português como “O que está acontecendo?”.

A rede social tem, ainda, funções como retweet (compartilhar um outro tweet) e a curtida deles. Atualmente, são cerca de 220 milhões de usuários ativos, sendo 20 milhões deles do Brasil.

Em um pronunciamento na própria rede social, ele chegou a dizer que “o Twitter é a praça da cidade digital onde assuntos vitais para o futuro da humanidade são debatidos”.

