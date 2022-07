Empresários de 13 empresas do setor de panificação do Vale do Aço participaram esta semana da Fipan, maior feira de Panificação e Confeitaria da América Latina e uma das principais destinada a operadores do food service no país.

A feira que acontece em São Paulo do dia 19 ao dia 22/07, oferece uma enorme gama de oportunidades com foco na melhoria de eficiência e conteúdo para aprimorar suas habilidades e ampliar seus resultados.

“A Fipan 2022 ficou marcada como inovadora no segmento de panificação, food service e na automação Industrial, com isso, temos ganho de produtividade, redução de desperdícios e novidades em embalagens. Tivemos ainda a oportunidade de aumentar novos parceiros – fornecedores”, destacou Flávia Almeida de Araújo, proprietária da Pão Total.

Para Adamador Rogério Andrade, proprietário da Criamundo, a pandemia paralisou o acesso a eventos tão importantes para o amadurecimento profissional do segmento.

“Participar dessa feira foi de grande importância, tivemos contato com as novidades do mercado que estão chegando para facilitar nosso dia a dia trazendo benefícios para melhorar nossos custos e dar melhores condições de trabalho para nossos colaboradores”, endossou.

Antônio Eugênio Fernandes, presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Alimentação, Panificação, Confeitaria e de Massas Alimentícias do Vale do Aço (Sinpava), ressalta que eventos desse nível além de contribuir para a atualização dos profissionais do setor, possibilitam uma infinidade de conexões e parcerias.

“Promovemos junto ao Sebrae essa missão porque entendemos o quanto essa reciclagem e benchmark é importante para a competitividade e sustentabilidade do setor na nossa região”, pontuou.