O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Minas Gerais (Creci-MG) realiza um encontro nesta terça-feira (6), para celebrar a marca de 60 anos de regulamentação da profissão de corretor de imóveis. O evento acontece às 19h no Panorama Tower Hotel, situado à rua Maraque, 160 – bairro Iguaçu, em Ipatinga.

Durante o evento, serão homenageados diversos profissionais do setor, além de palestra com o Professor Brito de Belo Horizonte, que abordará o tema: ‘Prospecção de Novos Clientes’ valorizando o empreendedorismo no mercado imobiliário. Logo após haverá entrega de carteiras de novos corretores.

HOMENAGEADOS:

– Roberto José Poggiali de Sousa

– Adail Pires Teodoro

– José da Cruz Araújo

– Joaquim Pereira de Oliveira

– José de Oliveira Silva

– Cirsa Ltda.

– Pontual Empreendimentos Imobiliários Ltda.

– Serrana Imóveis Ltda.

Serviço:

Encontro Creci-MG Ipatinga

Local: Panorama Tower Hotel, situado à rua Maraque, 160 – bairro Iguaçu, em Ipatinga

Horário: 19h

Vagas Limitadas

Inscrições: creciipatinga@crecimg.gov.br