A combinação numérica da data dessa terça-feira (22/02/2022) despertou a curiosidade de internautas e ganhou os holofotes das redes sociais. Misticismo, brincadeiras e memes rondam a ordem peculiar dos números palíndromos – que formam a mesma data quando lidos, também, de trás para frente.

A data palíndromo de dois números, como este caso, é a última do século 21. A mais recente data com oito dígitos e variação de apenas dois números ocorreu em 02/02/2020.

Depois desta terça, esta formação de números só voltará a ser observada no próximo século, em 21 de dezembro de 2112 (21/12/2112). E se repetirá uma década depois, em 22 de dezembro de 2122 (22/12/2122). Então, voltará a surgir no outro milênio, em 30 de março de 3003 (30/03/3003).

Além das combinações de dois números, outras datas palíndromos com oito dígitos serão registradas ainda neste século. No entanto, a variação será de três números ou mais. Até 2092, último ano com esta possibilidade, serão 14 datas, como: 13/02/2031, 14/02/2041, 15/02/2051, 16/02/2061, 17/02/2071, 18/02/2081, 19/02/2091, 23/02/2032, 24/02/2042, 25/02/2052, 26/02/2062, 27/02/2072, 28/02/2082 e 29/02/2092.

