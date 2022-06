A Associação Coisas de Mãe, uma entidade de Timóteo sem fins lucrativos e criada para facilitar a divulgação, exposição e venda de produtos feitos por mães que querem complementar o orçamento familiar, foi um dos destaques do Programa de Aceleração Criativa do Sebrae Minas (SACRI), cuja finalidade é estimular o empreendedorismo no estado.

A associação timotense ficou na terceira colocação entre 20 projetos de inclusão selecionados na primeira edição do programa. De acordo com a presidente da Coisas de Mãe, Priscila Marques, o programa recebeu ao todo, mais der 100 inscrições, o que valoriza ainda mais a conquista.

Como resultado, as integrantes da entidade participaram entre os meses de fevereiro e maio de mentorias, palestras e consultorias individuais on-line sobre mercado criativo, modelagem e validação de negócios, gestão de projetos, organização financeira, marketing digital, captação de recursos e fontes de financiamento, business innovation e apresentação comercial (pitch).

“Esses quatro meses de capacitação foram fundamentais para aprofundar o nosso conhecimento, mas o importante é que entidade ganhou reconhecimento e mostrou que o Coisas de Mãe faz a diferença (na vida das mães empreendedoras)”, citou Priscila Marques.

Ao lado da diretora de Marketing da Associação Rafaela Moreira, Priscila conta que o projeto surgiu em 2019 como forma de apoiar mães que estavam fora do mercado de trabalho após a maternidade. Aliás, ser mãe é o principal critério para se associar à entidade que hoje conta com 144 mulheres cadastradas e que estão ativas, empreendendo.

Rafaela citou que além de a entidade levar os trabalhos das associadas à feiras e eventos como na Expo Inox, realizada em Timóteo, e na Expo Coop, em Coronel Fabriciano, o Coisas de Mãe também desenvolve e participa de ações de cunho social.

O perfil das associadas é bem variado indo da mãe solo, àquela mulher que acabou de se divorciar e precisa se reposicionar no mercado de trabalho, até a mulher já madura cujos filhos ficaram adultos e deixaram a casa materna. Os trabalhos também variam do artesanato, à produção de gêneros alimentícios, roupas infantis, etc. “O nosso projeto é totalmente inclusivo”, resume.

Mulheres que são mães e desejam conhecer o trabalho da entidade podem fazer contato pelos telefones 99360-5634 (Rafaela) e 99123-6615 (Priscila). O trabalho da associação pode ser acessado também pelo Instagram em: coisasdemae.valedoaco.