A equipe de Relações com Investidores da Usiminas foi eleita a melhor da América Latina entre as empresas midcap (posicionadas no nível médio de valor de mercado) do segmento de Metalurgia e Mineração. O resultado é fruto de um levantamento realizado pela Institucional Investor Magazine com mais de 900 gestores e analistas de mercado.

“Esse é o mais importante reconhecimento internacional do mercado de capitais”, ressalta o gerente-geral de Relações com Investidores, Leonardo Karam. “Em um momento único da empresa, conseguimos alcançar nosso objetivo de reforçar as principais mensagens estratégicas da Usiminas e consolidar nosso papel de referência junto a esse público estratégico”, acrescenta.