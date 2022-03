Empresários e gestores varejistas de Minas Gerais vão se reunir em março para debater os novos rumos do setor durante o Congresso InfoVarejo CDL/BH 2022. Neste ano, o evento vai abordar as mudanças nas formas de consumo, além de discutir as oportunidades e desafios para o futuro. Considerado o maior encontro do varejo no Estado, o congresso, apresentado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) e realizado pelas empresas Nérus, ATS Informática e Avanço Informática, está marcado para o dia 30 de março, das 8h às 18h, no Minas Tênis Clube I (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes). As inscrições podem ser feitas pelo sympla.com.br/evento/congresso-infovarejo/1432113.

De acordo com Cléber Piçarro, CEO da Nérus, o foco principal da edição 2022 está nas mudanças nas relações de consumo percebidas nos últimos anos, principalmente decorrentes da pandemia, e como elas afetaram o setor varejista. “Existe um novo consumidor nesse cenário, que mudou seu comportamento. Precisamos trazer o varejista para esse novo contexto”, acredita.

Para o especialista, essa adaptação não diz respeito apenas às novas tecnologias, mas principalmente à forma como lidar com o cliente. “É preciso discutir o que o varejista tem que fazer para receber esse novo consumidor, que está receoso de ir ao varejo físico e está um pouco mais habituado ao digital. Às vezes, é muito menos sobre tecnologia e mais sobre preparar a loja e os funcionários para oferecer mais segurança e um atendimento com mais cuidado”, aponta.

INOVAÇÃO EM PAUTA

Cléber Piçarro destaca que o Congresso InfoVarejo CDL/BH 2022 vai trazer uma programação completa, com temas ligados a gestão, economia, novo varejo e, principalmente, inovação.

Na abertura, o evento conta com a presença confirmada do presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva. Durante o dia, serão cinco palestras sobre diversos temas. “Fizemos a curadoria com muito cuidado para selecionar palestrantes que entendem desse novo cenário do varejo. A grande âncora é o consultor Alberto Serrentino, que é o principal nome hoje em termos de inovação do varejo”, revela Piçarro.

Além dele, também estará presente Rodrigo Noll, especialista em vendas, marketing de indicação e relacionamento com o cliente, “que fala sobre como correr atrás do consumidor, sobre marketing digital e posicionamento de marca. Esse tema é muito importante, porque antes o varejista físico esperava seu cliente em sua loja. Agora, é preciso usar novas tecnologias e plataformas para isso”.

Cléber ainda destaca a presença da economista e administradora Rita Mundim, que vai trazer um panorama sobre os aspectos econômicos mundiais e seus impactos para o setor, e do professor Marcos Fábio Ferreira, que vai apresentar um painel sobre o cenário internacional, especialmente sobre a forma como os Estados Unidos estão lidando com essas mudanças no varejo.

Outros nomes já confirmados são o economista e administrador Gabriel Junqueira, editor do portal InfoVarejo; a mestre de cerimônias Inácia Soares; o CEO da ATS Informática, Geovanne Teles; a jornalista Leila Ferreira, além do próprio Cléber Piçarro.

PÚBLICO E INSCRIÇÕES

Neste ano, a expectativa dos organizadores é receber em torno de 600 participantes durante todo o dia de evento. “O público do InfoVarejo é cativo. Por isso, ampliamos o espaço para uma capacidade maior e receber esse público com conforto e segurança. Nossa expectativa é repetir o sucesso das edições anteriores”, conta Cléber.

Quem quiser participar do Congresso InfoVarejo CDL/BH 2022 já pode garantir sua presença pelo Sympla (sympla.com.br/evento/congresso-infovarejo/1432113). Os ingressos estão disponíveis enquanto houver vagas, mas o ideal é garantir a compra ainda durante o primeiro lote. “Todos os anos as inscrições se esgotaram rapidamente”, lembra Piçarro.

O Congresso InfoVarejo CDL/BH 2022 é uma apresentação da CDL/BH e tem a realização das empresas ATS Informática, Avanço Informática e Nérus. O evento tem o patrocínio do Banco Semear, NDD, Supermercados BH, Brunsker, Unimed e Epson.

Serviço:

Congresso InfoVarejo CDL/BH 2022

Quando: 30 de março de 2022, das 8h às 18h.

Onde: Minas Tênis Clube I (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes, BH/MG).

Presenças confirmadas: Alberto Serrentino, Rodrigo Noll, Rita Mundim, Marcos Fábio Ferreira, Gabriel Junqueira, Cléber Piçarro, Inácia Soares, Geovanne Teles, Leila Ferreira.

Inscrições: sympla.com.br/evento/congresso-infovarejo/1432113.