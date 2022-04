A comunidade já pode voltar a admirar a bela paisagem das Ruínas da Estação Pedra Mole e conhecer a nova locomotiva instalada pela Usiminas no local, em comemoração ao centenário do bem tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural de Ipatinga. O espaço foi reaberto nesta semana com a formalização da entrega da locomotiva fabricada em 1973, que operou na companhia por muitos anos. A iniciativa fortaleceu o circuito histórico do município de Ipatinga.

O espaço estará aberto neste feriado (15), das 10h às 18h. O funcionamento da Estação Pedra Mole é as quintas e sextas, das 10h às 15h; sábados, das 9h às 16h; e aos domingos, das 10h às 13h. O acesso à trilha nas proximidades da Avenida Itália, 1767, Cariru – Ipatinga (MG). Visitação gratuita.

DEMAIS ESPAÇOS

O Centro Cultural Usiminas e a Biblioteca Central de Ideias estarão fechados nos dias 15 e 16/04 (sexta e sábado). Já o Centro de Memória Usiminas estará fechado nos dias 15, 16 e 17/04 (sexta a domingo).

VIRTUAL

As famílias poderão curtir o segundo episódio da websérie “Na Cozinha com Youtubérculos” – A Mandioca, que será lançado neste sábado (16), às 17h, com acesso gratuito, no canal do Instituto Usiminas (Youtube.com/institutousiminas). Benedita e Sabonete, personagens do Grupo Trampolim (MG), contam a história dos alimentos, especialmente os tubérculos, as raízes e os bulbos. O primeiro episódio também está disponível no Youtube do Instituto Usiminas. A websérie integra o Em Casa com o Instituto Usiminas e é realizada com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.