A diversificação das formas de prestação de serviço do sistema de estacionamento rotativo em Ipatinga vem tornando cada vez mais facilitado o acesso dos usuários aos meios de pagamento das vagas controladas. Para facilitar o processo de quitação do tempo utilizado (R$ 2,00 a hora), foram criados mecanismos extras, além do aplicativo Vaga Legal, que pode ser baixado nas lojas das plataformas Android e iOS.

Para quem não tem acesso ao celular, é possível comprar os créditos em várias lojas credenciadas, totens, e direto com o monitor da concessionária que opera o serviço, nas ruas. O atendimento personalizado via WhatsApp é a novidade mais recente.

Como salienta a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), o sistema rotativo tem como objetivo democratizar a utilização dos estacionamentos, bem como facilitar o acesso de pessoas em veículos motorizados às áreas comerciais mais congestionadas, seja para realizar compras, atendimento em clínicas, escritórios diversos, ir ao trabalho, etc.

ATENDIMENTO AMPLIADO

O novo canal de atendimento ao cidadão, via WhatsApp, é o número 19-99896-7572. Com esse recurso, o usuário poderá conferir os créditos, estacionar utilizando o valor e cadastrar o seu veículo, além de esclarecer dúvidas.

INFRAÇÕES

A Sesuma alerta o cidadão que o não pagamento ao utilizar os espaços regulamentados é passível de penalidades, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A pessoa que fizer o uso do aplicativo Vaga Legal, pode pagar somente pela fração de tempo que utilizar, com a função “retirar da vaga.

O estacionamento rotativo em Ipatinga é regulado por lei e a fiscalização ocorre em todas as vagas existentes, sendo que os agentes de trânsito ou a Polícia Militar estão aptos a lavrar o auto de infração caso as normas sejam infringidas, adverte a secretaria.