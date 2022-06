Estudantes e professores do curso de Educação Física do Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) promovem neste sábado (11), a partir das 14h, atividades que estimulam o esporte e a qualidade de vida no galpão coberto do Parque Ipanema, em Ipatinga. A ação é gratuita e não necessita de inscrição prévia. A orientação é que os participantes utilizem roupas confortáveis para a prática de atividades físicas.

Segundo o professor e coordenador do curso, Dr. Tasso Coimbra Guerra, a ideia da abordagem multidisciplinar, além de promover a sociabilidade e integração entre os estudantes e docentes de todos os períodos da graduação, e colocar em práticas as habilidades e competências adquiridas por meio das disciplinas Ritmo e Dança, Psicologia Aplicada à Educação Física e Fisiologia do Exercício e Musculação, é conscientizar as pessoas sobre a importância de bons hábitos diários e da atividade física regular para a saúde.

“A prática de atividades físicas é essencial em todas as fases da vida, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental, pois além de ajudar a prevenir doenças, proporciona a sensação de bem-estar e relaxamento”, ressalta o docente.

A iniciativa conta com atividades recreativas envolvendo técnicas e habilidades de ritmo para crianças; aplicação de questionário sobre motivação para a prática de atividade física; monitoramento e orientação sobre controle de intensidade dos exercícios físicos e aulão de treinamento funcional. As atividades irão até às 17h do sábado (11).