O general Fernando Azevedo e Silva, ex-ministro da Defesa, não irá mais assumir a Diretoria-Geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele comunicou a decisão nessa terça-feira (15) aos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, que assumirão a presidência e a vice-presidência do TSE no próximo dia 22.

O militar explicou que, “em virtude de questões pessoais de saúde e familiares, não ficará à frente do cargo na próxima gestão”, segundo informações do portal Poder 360.

Em nota enviada ao portal Metrópoles, o TSE revelou que espera anunciar um novo nome na sexta-feira (18).

– A expectativa é [de] que, ainda nesta sexta-feira (18/2), seja anunciado o novo nome para a Diretoria-Geral – diz o texto.

Fonte: Pleno.News