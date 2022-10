A ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Valle, candidata a deputada distrital, foi alvo de ataques na noite de ontem (29) quando estava na porta da sua casa no Lago Sul, região nobre de Brasília.

Segundo a assessoria da candidata, o carro dela foi apedrejado. Isso ocorreu quando ela e sua equipe estavam na porta de casa para irem a um comício. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ouvir uma mulher, possivelmente a candidata, chorando e dizendo: “Olha aqui o que fizeram comigo. Meu carro. Querem me pegar”.

O vidro do carro foi apedrejado, em imagens que circulam pelas redes sociais dá pra ver estilhaços nos bancos da frente do veículo. Também dá para verificar que o vidro traseiro do automóvel está quebrado. A casa da ex-mulher de Bolsonaro, que é candidata pelo PP, também foi pichada com a inscrição “morte ao Bolsonaro”.

Jair Renan Bolsonaro, filho de Ana Cristina e do presidente, publicou uma foto da pichação em sua conta no Instagram. “Picharam a porta da minha casa em represália não só a minha mãe que é candidata a deputada distrital, que automaticamente se percebe o ódio entregue gratuito a família Bolsonaro”, escreveu ele.

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI), responsável pela segurança do presidente e de seus familiares, foi ao local, assim como a Polícia Militar (PM).

Com informações da Revista Oeste