Após dois anos parada devido à pandemia, a Expo Usipa retorna com tudo em 2022. A maior feira de negócios do Leste de Minas Gerais e uma das maiores do Brasil, que será realizada entre os dias 20 e 23 de julho, terá 314 stands e 275 empresas nesta edição. Os números superam em 21,5% os expositores em comparação com a última edição.

Devido a essa alta demanda de expositores, a Associação Esportiva e Recreativa Usipa necessitou expandir a área de seus estandes para comportar as empresas e público que estarão presentes no evento, pois são esperadas mais de 35 mil pessoas nos quatro dias de eventos.

Por ser uma das maiores exposições de negócios dos setores industrial, comercial e de prestação de serviços, a Expo Usipa já tem presença confirmada de 130 empresas do Vale do Aço e outras 145 de diversos estados do Brasil e outros países. Com sua confiança, qualidade e tradição, a Expo Usipa visa o aprimoramento da infraestrutura da área de exposição para oferecer conforto e praticidade aos expositores e visitantes, proporcionando um evento capaz de promover negócios e ampliar o networking.

O presidente da Usipa, Lucas Lima Mesquita, ressalta a importância da ampliação do espaço e a expectativa para a maior feira de negócios do Leste de Minas. “As obras de ampliação que estão em andamento na área da 32ª Expo Usipa reforçam o compromisso da nossa equipe para que o evento seja um sucesso e os expositores e visitantes saiam satisfeitos. A nossa expectativa é que tenhamos recordes históricos tanto relacionados ao público, quanto para os negócios fechados”, pontuou Lucas.