Nesta quarta-feira (22) a diretoria da Associação Esportiva e Recreativa Usipa apresentou à imprensa do Vale do Aço, durante um café da manhã, as novidades da 32ª Expo Usipa, que será realizada entre os dias 20 e 23 de julho, em Ipatinga. Durante o bate-papo com os jornalistas, o presidente da Usipa, Lucas Lima Mesquita, agradeceu a todos pela cobertura dos eventos no clube e também falou sobre os principais pontos da exposição e suas novidades.

Neste ano, a 32ª Expo Usipa terá como tema: “Realizando negócios, construindo o futuro”. O tema foi escolhido pela organização pelo papel da Expo Usipa de fomentar a economia local e estadual, e por ser a maior feira de Minas Gerais e uma das maiores do Brasil no segmento da Indústria, Comércio e Prestação de Serviços.

Essa edição conta com a participação de 275 empresas expositoras e 318 estandes, números que superam em mais de 20% os da última edição.

Do total de empresas participantes, 130 são do Vale do Aço e as outras 145 vêm de diversos estados do Brasil e outros países, como Estados Unidos e Itália, mostrando a importância do evento a nível estadual e nacional.

AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA

Com a crescente demanda a cada edição, o evento precisou ampliar sua área para atender ao número de empresas participantes. Por isso, cumprindo o planejamento estratégico do evento, a organização realizou uma grande obra de ampliação da área da exposição e melhoria da entrada do evento, aumentando em 5 mil m², totalizando 20 mil m².

Dentro da exposição haverá as áreas da indústria, a do comércio e prestação de serviços, a e a área da praça de alimentação, com shows regionais e gastronomia de qualidade. A agenda de shows regionais será divulgada, posteriormente, nas redes sociais da Expo Usipa.

ENCONTRO DE NEGÓCIOS

Além disso, durante o período diurno da feira, entre os dias 20 e 22 de julho, será realizada a 15ª edição do Encontro de Negócios, que se trata de um grande valor agregado para os expositores participantes da feira.

O 15º Encontro de Negócios terá como demandantes as seguintes empresas: Aperam South America, ArcelorMittal, Bemisa, Cenibra, Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), Gerdau, Ternium, Vallourec e Usiminas. Essas demandantes, empresas enviam os seus compradores para se reunirem com os expositores para network e realização de novos negócios. Nesse período são esperadas cerca de 1500 reuniões de negócios.

PALESTRAS TÉCNICAS

Além do encontro de negócios, a Expo Usipa promoverá 68 palestras técnicas, que serão realizadas no Colégio São Francisco Xavier, entre os dias 20 e 22 de julho, e estarão abertas ao público por meio de inscrições gratuitas no site: www.expousipa.com.

INGRESSOS PARA A EXPOSIÇÃO

Assim como ocorreu em 2019, não haverá venda de ingressos para a exposição. O direcionamento dos ingressos é por meio dos expositores. No entanto, caso a pessoa não consiga o ingresso diretamente com o expositor, ela pode acessar o site e retirar o seu ingresso gratuitamente.

TRANSPORTE

Outro ponto importante é a chegada dos visitantes à exposição. A organização disponibilizará transporte gratuito para buscar os visitantes no bairro Horto e trazer para a Expo Usipa, bem como no sentido inverso. Os horários serão divulgados nas redes sociais e site da Expo Usipa, nos dias próximos a feira.

EXPECTATIVA DA ORGANIZAÇÃO

Este ano é esperado um público superior ao da última edição, entre empregados das empresas da região, estudantes das faculdades do Vale do Aço e comunidade em geral, é o que espera o presidente da Usipa, Lucas Lima Mesquita. “A expectativa é muito grande, temos uma Expo Usipa 20% maior que a última edição. São quase 20.000m² de área de exposição. Nosso público-alvo é voltado para área industrial, comercial e prestação de serviços. Temos a expectativa de mais de 30.000 pessoas visitarem a nossa feira. Além da parte industrial, que é nosso carro-chefe, temos uma praça de alimentação renovada e com uma área maior”, contou Lucas.

Essa edição da Expo Usipa será a maior feira do segmento de negócios, realizada em nosso estado desde a pandemia, é o que garante a gerente administrativa Luiza Elizabete. “Temos a convicção que todos que vierem à feira sairão satisfeitos em encontrar as novidades, ações promocionais e oportunidades que os nossos expositores trarão para a Expo Usipa. Além disso, na área comercial, os nossos visitantes poderão adquirir produtos com ofertas especiais durante os quatro dias de evento”, destacou Luiza.