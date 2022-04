A Prefeitura de Coronel Fabriciano abre inscrições para processo seletivo simplificado de vagas para estágios não obrigatórios remunerados (Edital 001/2022). As oportunidades são para estudantes de níveis técnico, superior e de pós-graduação em diversas áreas de formação (ver ao final da matéria). O prazo de inscrições começa nesta segunda-feira (11) e vai até o dia 11 de maio.

Para participar, os interessados devem preencher o formulário eletrônico disponível no link estagio.fabriciano.mg.gov.br; anexar comprovante de coeficiente de rendimento escolar global emitido por instituição de ensino conveniada à Prefeitura de Coronel Fabriciano (item classificatório, em formato PDF); confirmar os dados transmitindo-os pela internet e visualizar e-mail de confirmação de realização da inscrição.

A convocação será feita conforme demanda das secretarias e demais departamentos da gestão pública municipal, em conformidade com a legislação pertinente – Leis Municipais nº 4.147/2017 e 4.367/2021 e normas constantes no Edital. Os benefícios são bolsa mensal equivalente a 60% do salário mínimo vigente mais vale transporte para carga horária de seis horas semanais tanto para os níveis técnico e superior.

A relação de entidades conveniadas à Prefeitura também consta no edital.

RESULTADO, SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO

O resultado dos selecionados será divulgado no dia 30 de junho de 2022 no site da Prefeitura e também no quadro de avisos da Gerência de Gestão de Pessoas (1º andar do Paço Municipal). A seleção e classificação serão exclusivamente por meio do Coeficiente de Rendimento Escolar Global do candidato (histórico de notas). Os documentos serão avaliados pela Comissão de Estágios da Prefeitura.

O termo de compromisso de estágio terá vigência de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de dois anos.

Dúvidas sobre o processo seletivo, classificação dos aprovados e convocação devem ser enviadas para o e-mail: rh.inscricoes@fabriciano.mg.gov.br e serão respondidas no prazo mínimo de 2 dias úteis.

CURSOS E REQUISITOS

– Administração: a partir do 3º período;

– Ciências Contábeis: a partir do 3º período;

– Comunicação Social: a partir do 3º período;

– Direito: a partir do 5º período;

– Direito (Pós graduação em Administração ou Direito Público): a partir do 5º período;

– Engenharia Civil: a partir do 4º período;

– Engenharia de Computação: a partir do 6º período;

– Engenharia de Software: a partir do 4º período;

– Odontologia: a partir do 6º período;

– Psicologia: a partir do 3º período;

– Sistema de Informação: a partir do 4º período;

– Técnico de Edificações: a partir do 1º período;

– Técnico em Meio Ambiente: a partir do 1º período;

– Técnico de Informática: a partir do 1º período.