A população de Coronel Fabriciano ganhará novos espaços multiusos para lazer e prática de atividades físicas. Nessa terça-feira (15), o prefeito Marcos Vinicius assinou a ordem de serviço para construção de três praças nos bairros JK, Caladinho de Cima e Federico Ozanam e cobertura da quadra poliesportiva do Santa Cruz. No total, serão investidos R$ 770 mil em recursos próprios do município.

“São obras demandadas pela população durante os encontros do gabinete itinerante, principalmente, a cobertura da Quadra do Santa Cruz e a praça do JK. Estes investimentos estão sendo possíveis graças aos impostos pagos pelos cidadãos. Ficamos felizes de que nossa cidade continue se desenvolvendo, mesmo durante o período de pandemia e crise financeira”, destaca o prefeito Dr. Marcos Vinicius.

As intervenções começam nos próximos dias e o prazo de execução estimado é de três meses (90 dias) para a construção de cada uma das praças e entre 60 e 90 dias, para a cobertura da quadra.

As três praças serão construídas nos padrões das demais entregues pela gestão Novos Tempos, sempre observando as necessidades específicas de cada bairro. Os espaços multiuso contarão com Academia da Saúde, playground e bancos em madeira, mesas de jogos, bicicletário, lixeiras, acessibilidade, iluminação em LED e jardins.

No JK, a praça ocupará uma área aproximada de 430 m² no cruzamento das ruas Diocesana e São Vicente; a do Frederico Ozanam terá 966 m² de área construída entre as ruas Colibri com Maracanã e a do Caladinho de Cima, 1,1 mil m² na Av. Tancredo de Almeida Neves com Rua Caramuru.

A assinatura da ordem de serviço contou com a participação de secretários municipais, representantes das empresas licitadas e vereadores, dentre eles, Beto Cavaleiro e Luciano Lugão – que reivindicaram as obras ao Executivo Municipal.

QUADRA DO SANTA CRUZ

Apenas no Santa Cruz, o investimento será da ordem de R$ 317 mil. A expectativa é concluir o serviço em 60 dias, prazo estimado para a construção da estrutura metálica e montagem da cobertura no local. No ano passado, a quadra foi completamente reformada pela gestão Novos Tempos. Na ocasião, foram feitas a substituição do alambrado e travas, pintura da quadra e revitalização completa da praça no entorno, incluindo novo playground.

ÁREAS DE LAZER E ESPORTE

Nos últimos 3 anos, a atual administração vem investindo para melhorar, ampliar e abrir novos espaços públicos de lazer e atividades físicas. Entre 2019 e 2020, construiu e entregou as praças do bairro Mangueiras; Dom Helvécio (Prainha); das Mães, no Bom Jesus; Marcondes Tedesco, no Belvedere e a pista pump truck, primeira desta modalidade no Vale do Aço, no Amaro Lanari.

No ano final do ano passado, o município reformou as praças da Igreja de Santo Antônio e da Bíblia, no Melo Viana, e construiu a quadra do bairro Amaro Lanari, na área da Associação de Moradores e uma nova praça no Silvio Pereira II. “A gestão Novos Tempos tem investido, com êxito, na ocupação ordenada dos espaços públicos com construções de qualidade para o lazer e prática esportiva da população de todas as idades”, conclui o secretário de Governança de Obras e Serviços Urbanos, Fabrício Farias.