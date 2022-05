A Prefeitura de Coronel Fabriciano realiza neste mês dois eventos esportivos de grande atração em parceria com instituições privadas. O primeiro começa nessa sexta-feira (13). É a 1ª Copa Integração de Tiro Esportivo. O esporte, que é uma das modalidades olímpicas mais antigas, cresce em todo o Brasil, tendo inclusive participado dos últimos jogos olímpicos. O País já ganhou quatro medalhas nesta modalidade.

Mesmo contando com um dos melhores clubes de tiros do País, o Clube de Tiros do Vale do Aço (CTVA), em Coronel Fabriciano (parceiro na realização do evento), esta é a primeira vez que o Vale do Aço realiza esta competição. O CTVA é o local onde se pode praticar e aprender com professores credenciados pelo Exército Brasileiro com máxima segurança. Nesta competição haverá grandes nomes do esporte no Brasil, como Alexandre Werneck (campeão brasileiro) e Flávio José da Silva (campeão nacional de saque rápido). Mulheres também participam da competição.

FUT7

Esporte que se tornou uma “febre” pelas arenas do Brasil, também atrai um grande público em Coronel Fabriciano e terá seu primeiro campeonato organizado pela administração municipal. A Copa Fabricianense de Futebol 7 será realizada em parceria com a Liga FUT 7 Amadora de Minas Gerais. A entidade é presidida por Fernando Tito. A competição reunirá 16 equipes divididas em quatro grupos.

– Grupo A: Milan, Atlético de Fabri, Leicester e Ginga

– Grupo B: Alipinho, Poti, AL. Frankfurt e Cocais

– Grupo C: Baile de Munique, Fluxo, BDQ e Penetras

– Grupo D: Vale do Galo, Independente, Arrasta pra Cima e Paçoca.

O congresso técnico da competição foi realizado dia 27 de abril na Arena Danilo Barcelos e o sorteio das equipes, na terça-feira (10), no auditório do Centro Administrativo Mariano Pires Pontes. As partidas serão realizadas nas arenas Danilo Barcelos, Galácticos e Tenente Arena.

Na primeira fase, se classificam os dois melhores de cada grupo para as quartas de final, semifinal e a grande Final. Os jogos estão previstos para começar na próxima quinta-feira, 19/05.