Foi assinada na sexta-feira (17), a ordem de serviço para a pavimentação do trecho mais difícil da estrada, ligando a região ao Bairro Caladão, com cerca de 3,5 km. Ao assinar a ordem, o prefeito Marcos Vinicius agradeceu a deputada federal, Alê Silva, autora da emenda parlamentar que possibilitou o recurso junto ao Ministério do Turismo.

O investimento, com todos os descontos e ajustes, será de R$3,5 milhões. O município entrará com contrapartida na construção de obras de drenagem, escadas hidráulicas, muros de contenção e canaletas. Em outra parte da estrada a prefeitura vem realizando obras de pavimentação utilizando o calçamento retirado das ruas do centro da cidade. Com este novo investimento, quase 8 km da estrada serão calçados com piso intertravado.

Segundo Dr. Marcos, o investimento facilitará muito o acesso aos Cocais e deve atrair desenvolvimento econômico, como novos investimentos no turismo local. “A gente está feliz porque a gente sabe a importância dessa obra para os moradores. Além do recurso da deputada junto ao ministério, a prefeitura está investindo cerca de R$1 milhão”, disse.

Alê Silva ressaltou o empenho da equipe de projetos, segundo ela, essencial para viabilizar o uso do recurso junto à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Turismo. Também agradeceu a parceria com o município. “Vamos trabalhar para captar mais recursos e levar investimentos para os Cocais e Coronel Fabriciano”, disse.

Representante da comunidade na assinatura, Toninho do Cocais lembrou que os moradores sonham com a obra há muitos anos. “Já houve muitas promessas, mas agora é que a gente vê o sonho virar realidade, então nós só temos a agradecer”, disse. A construtora Pontes de Minas, de João Monlevade, venceu a licitação. A previsão é iniciar os serviços esta semana.