A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança de Assistência Social, convida interessados em participar de processos de apadrinhamento de crianças e adolescentes no município. A campanha também traz esclarecimentos sobre o serviço de acolhimento.

Atualmente, o acolhimento institucional de crianças e adolescentes na cidade, vítimas de abandono ou afastados da família de origem por ordem judicial, é feito pela ADRA, entidade contratada em processo de chamamento público.

A ADRA é a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Sudeste Brasileira. A instituição está presente em mais de 120 países e ocupa o primeiro lugar em assistência infantil no Brasil. Desde a chegada da ADRA, Coronel Fabriciano passou a ter duas casas para acolher crianças e adolescentes de 0 a 18 anos.

O APADRINHAMENTO

No período em que estão acolhidos, crianças e adolescentes precisam do contato com adultos para que possam conversar, compartilhar sentimentos, esclarecer dúvidas, compreender o que está acontecendo em suas vidas no presente e as perspectivas de futuro. É aí que entra a figura do “padrinho”. Para isso, o programa de apadrinhamento busca pessoas físicas e jurídicas que queiram contribuir.

PADRINHO AFETIVO

Há 4 formas de apadrinhar. A primeira é o padrinho afetivo, que são pessoas físicas maiores de 21 anos, que disponham de tempo e disponibilidade para se dedicarem às crianças e adolescentes por meio de relações afetivas de longo prazo. Padrinhos e madrinhas precisam garantir ao apadrinhado as mesmas condições de um lar familiar, livre de drogas e vícios, e contribuir com seu desenvolvimento social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro.

PADRINHO FINANCEIRO

A segunda forma de apadrinhamento é o padrinho financeiro. Nesta categoria, podem participar pessoas jurídicas com suporte material ou financeiro à criança e ao adolescente, custeando a realização de obras nas instituições de acolhimento, doação de móveis, aparelhos, equipamentos, utensílios, materiais escolares, calçados, brinquedos, passeios, lanches, cursos, ou mediante o patrocínio de cursos profissionalizantes, reforço escolar e prática esportiva. O padrinho pode também contribuir mensalmente com valor em dinheiro.

PADRINHO EDUCADOR/PROVEDOR

O padrinho educador pode ser pessoa física ou jurídica que possa oportunizar ou custear momentos de aprendizado em diferentes conteúdos e ofícios em projetos temporários.

PADRINHO PRESTADOR DE SERVIÇOS

O objetivo é atender as instituições como prestador direto de serviços, como setor hidráulico, elétrico, construção, pintura e nas áreas médica, odontológica, psicológica e assistencial

Interessados podem entrar em contato pelo telefone: (31) 9 9167-0157.