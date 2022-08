Termina nesta quinta-feira (18), o prazo para os interessados que queiram participar do Conselho Municipal do Idoso, de Coronel Fabriciano, como conselheiro titular ou suplente. A eleição será na próxima terça-feira (23/08).

Serão escolhidos 2 representantes das entidades e organizações que atuam com a pessoa idosa, 1 representante das entidades prestadoras de serviços, 1 representante de profissionais da área de atuação com pessoa idosa e 2 representantes dos idosos.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Secretaria Executiva dos Conselhos, à Rua Rubi, 63, sala 42, Bairro Bom Jesus, e no Centro de Convivência para Pessoas Idosas – VivaIdade, situado à Avenida Rubens Siqueira Maia, 470, Santa Terezinha II.

É necessário apresentar cópias do comprovante de endereço, documento de identidade e CPF.

A atual presidente do Conselho Municipal do Idoso, Daianne Cristine Rocha De Brito, ressalta que a participação da sociedade é indispensável na elaboração das políticas públicas voltadas para a pessoa idosa. “O conselho tem poder para fiscalizar, indicar e referendar iniciativas e propostas de melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa, de assistência e amparo. Sem o conselho, as políticas públicas não acontecem e o poder público requer e valoriza essa participação, que é democrática e cidadã”, disse.

Outras informações pelo telefone: 3406-7400.