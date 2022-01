Já está disponível no portal da Prefeitura de Coronel Fabriciano o resultado dos candidatos selecionados no processo seletivo simplificado para estágios não obrigatórios remunerados (Edital 002/2021). Basta o estudante acessar no link estagio.fabriciano.mg.gov.br e verificar a listagem de selecionados por áreas.

A ordem de classificação é de acordo com o coeficiente de rendimento global escolar (histórico de notas) do aluno/candidato emitido pela instituição de ensino conveniada, conforme as informações prestadas pelo candidato no ato da sua inscrição. Os documentos comprobatórios serão avaliados pela Comissão de Estágios da Prefeitura, sob a coordenação da Secretaria de Governança de Gestão e Transparência. Os estudantes ainda podem entrar com recurso até o final deste mês.

A lista definitiva e final será divulgada no dia 31/1, no mesmo link.

Os selecionados que excederam o número de vagas ofertadas formarão o banco de reserva e a convocação será feita conforme demanda das Secretarias e demais departamentos da gestão pública municipal, em conformidade com a legislação pertinente – Leis Municipais nº 4.147/2017 e 4.367/2021 e normas constantes no Edital. A expectativa é iniciar a chamada dos primeiros colocados já a partir de fevereiro.

Os benefícios são bolsa mensal equivalente a 60% do salário mínimo vigente mais vale transporte para carga horária de seis horas diárias (30 semanais). O termo de compromisso de estágio terá vigência de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.