A Prefeitura de Coronel Fabriciano deu um importante passo para efetivar a construção do novo viaduto da BR-381, sobre a Avenida Magalhães Pinto. Nessa segunda-feira (26), o prefeito Marcos Vinicius homologou o processo de licitação para o início das obras, essenciais para a mobilidade urbana do município.

O custo estimado é de R$ 5,3 milhões, sendo R$ 3 milhões assegurados junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e R$ 2,3 milhões em recursos próprios do município. O prazo de execução é de até seis meses, mas a Prefeitura trabalha para dar celeridade ao processo e realizar as obras em até quatro meses, conforme antecipou o prefeito Marcos Vinicius.

“É uma obra muito aguardada pela população e fundamental para a cidade. Estamos trabalhando desde 2017 e, depois de uma licitação fracassada e cumprido todos os prazos, agora está tudo certo com o processo. Vamos construir um novo viaduto e acabar com esta vergonha que é ‘entalar caminhões’ no local. O município já cumpriu todas etapas, o dinheiro da contrapartida que é exclusivamente do município já está reservado e vamos trabalhar para entregar a obra até o início do ano que vem”, resume o prefeito.

O secretário de Governança de Planejamento, Meio Ambiente e Habitação, Douglas Prado, detalha os próximos passos: assinatura do contrato com a empresa licitada; inserção das informações na plataforma Mais Brasil para avaliação e liberação da ordem de serviço pelo Dnit. Estima-se um prazo de 20 dias para o início da obra.

A empresa vencedora do certame foi a empresa Ribeiro Alvim Engenharia Ltda., que cumpriu todos pré-requisitos exigidos no edital (nº 0004/2022).

PROJETO APROVADO

O projeto executivo elaborado pelo município, e aprovado pelo DNIT, contempla o alargamento das vias inferior (com abertura de 2 novas pistas na Magalhães Pinto – uma para cada sentido) e uma terceira pista na superior (1 pista extra no sentido Fabriciano-Timóteo, na Tancredo Neves) e elevação da altura do gabarito dos atuais 3,60 metros para 5 metros.

O projeto estrutural do município contempla todas as variantes deste tipo de obra –topografia, sondagem, cálculos estruturais, planilha de custos, estudo de tráfego e a licença ambiental – e considera ainda que viaduto integra a malha viária urbana e, portanto, está inserido no plano de mobilidade urbana do município.

OBRAS COM CELERIDADE

Cumpridas todas as etapas que competiam ao município, a prefeitura trabalha junto ao DNIT para garantir a liberação da ordem de serviço o quanto antes para o efetivo início das obras com o máximo celeridade. Na próxima semana está agendada uma audiência com representantes do órgão federal.

“Trata-se de uma obra com grande impacto na vida dos cidadãos. Como é o trevo central da cidade, com saída para bairros e Centro, cria-se um gargalo no trânsito. Por isso, estamos empenhados para garantir condições de executar com agilidade e segurança. Inclusive, os retornos já foram construídos para serem usados por veículos durante a execução das obras do viaduto”, explica Douglas Prado.

REIVINDICAÇÃO ANTIGA

Desde 2017, a atual gestão municipal tenta viabilizar junto ao órgão federal a reconstrução do viaduto para permitir o tráfego de caminhões de grande porte ainda feito dentro da cidade e, o mais importante, garantir a segurança da população.

Depois de várias tratativas, reuniões e gestão política, a Prefeitura de Fabriciano conseguiu aprovar o seu projeto de reconstrução do viaduto junto ao Dnit em 2020. A sinalização positiva para execução das obras definitivas veio após o órgão federal realizar obras emergenciais para “manter a segurança e o viaduto de pé”, com instalação de vigas metálicas de cerca de 50 centímetros de espessura.

O viaduto, que foi construído na década de 60, tem 3,6 metros de altura, está com a estrutura em risco devido aos veículos de grande porte que acabam “entalando” no vão local. A norma exigida pelo Dnit é que a altura seja de no mínimo 4,5 metros, parâmetro que já estava em vigor na década de 60.