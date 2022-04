Nesta semana, o município de Coronel Fabriciano começa a pagar a 1ª parcela do Programa Recupera Minas, destinado às famílias atingidas pelas enchentes de janeiro deste ano. No total, 183 famílias foram cadastradas pela Defesa Civil Municipal e confirmadas como vítimas por desalojamento, inundação ou desabrigo. Serão pagos R$ 400 para cada integrante do grupo familiar. Ainda serão pagas mais duas parcelas por pessoa até o final de maio de 2022.

Para possibilitar o auxílio às famílias atingidas, Coronel Fabriciano cumpriu todas as regras do programa, como o Decreto de Estado de Calamidade Pública e a criação do Plano de Contingência.

“A maioria dessas pessoas perdeu móveis, roupas, objetos de cozinha e outros materiais que foram levados pela enchente. Estas famílias foram retiradas de casa e acolhidas pela Assistência Social em um abrigo preparado pelo município. Algumas precisaram ir para casas de parentes até a inundação baixar”, relembra Letícia Godinho, Secretária de Governança de Assistência Social.

Todas as famílias cadastradas receberam visitas da equipe técnica do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e foram notificadas para comparecer ao equipamento e preencher os formulários de identificação para o pagamento.

PREPARO E ENFRENTAMENTO

As fortes chuvas de janeiro provocaram a cheia do Rio Piracicaba. Os bairros ribeirinhos, Manoel Domingos, Dom Helvécio (Prainha), Mangueiras, Santa Terezinha e Amaro Lanari, foram os mais atingidos. Além da inundação das residências, o município sofreu também com deslizamentos de encostas.

O Plano de Contingência foi colocado em ação por meio da Defesa Civil Municipal, Assistência Social e Secretaria de Obras, com apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Um abrigo foi instalado e as equipes de apoio providenciaram de imediato socorro às vítimas, abrigamento e fornecimento de água, alimentos e material de limpeza.

RIBEIRÃO CALADÃO

Ponto constante de inundações no passado, o Ribeirão Caladão mais uma vez suportou as cheias graças ao trabalho preventivo que vem sendo feito em seu leito rotineiramente. O serviço de limpeza constante e o recolhimento de materiais despejados irregularmente no ribeirão têm se mostrado eficaz possibilitando o escoamento das águas da chuva sem transbordamento.