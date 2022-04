As famílias de Coronel Fabriciano contempladas pelo programa habitacional, Fabri Meu Lar – Minha Casa, Minha Vida/FAR-Faixa 1, estão participando de visitas técnicas ao Residencial Buritis, no bairro São Vicente. O trabalho social Pré Morar é coordenado pela Secretaria de Governança de Planejamento, Meio Ambiente e Habitação e contemplará cerca de 500 famílias que em breve tomarão posse de seus apartamentos. Nesta etapa, são realizadas reuniões que abordam assuntos importantes como a vivência em condomínio e as obrigações dos beneficiários.

Este é o primeiro contato que os futuros moradores do condomínio estão tendo. “É gratificante estar aqui hoje porque é uma coisa que a gente sonhava e essa é a oportunidade que temos de dar moradia digna para nossos filhos”, se emocionou uma das contempladas, Layden Silva.

Após esta etapa, serão realizadas outras reuniões que vão abordar assuntos importantes como: designação das unidades habitacionais, atribuições e proposta de atuação do GIPP (Grupo Institucional do Poder Público), condições de tarifas sociais, prestação de serviços públicos de água e esgoto, energia elétrica, transporte, saúde e outros. Condições importantes para que as famílias possam se mudar para o condomínio.

Conforme o Gerente de Habitação da prefeitura, Bruno Campos, após essas reuniões será feito um evento de designação das unidades, para que as famílias escolham os apartamentos onde serão seus futuros lares. “Com as unidades definidas será realizada a vistoria de cada unidade e posteriormente um evento para assinatura dos contratos junto a Caixa Econômica Federal”, explicou.

Cumpridas todas as etapas, inclusive com a eleição do grupo gestor do condomínio, será feita a entrega oficialmente das chaves dos apartamentos para as famílias.

MORADIA DIGNA

A obra das 500 unidades habitacionais, no Residencial Buritis, bairro São Vicente, já foi concluída. Os apartamentos têm dois quartos, sala, cozinha conjugada com área de serviço, e ligação de água individual; o condomínio conta infraestrutura completa, incluindo quadra poliesportiva, parquinho e academia ao ar livre.

Com estes apartamentos, a Prefeitura concluirá a entrega de 788 moradias para atender a população da faixa 1 – com renda familiar de até R$ 1,8 mil mensais.

Serviço:

Gerência de Habitação

Rua Duque de Caxias, 7, sala 05, Galeria Central

Atendimento: 12h às 18h.

Contatos: Whatsapp: (31) 99894-5952

Telefone: (31) 3406-7597