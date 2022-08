Começou, pela zona rural dos Cocais, a vacinação antirrábica de cães e gatos em Coronel Fabriciano. Mais de 600 animais foram imunizados na região no último final de semana. O trabalho agora será desenvolvido na área urbana, conforme a seguinte programação:

Dia 27/08 (quarta-feira): a programação será nos bairros Amaro Lanari, Mangueiras, Ponte Nova, Santa Terezinha l e ll, Aparecida do Norte, Caladinho de Baixo, Universitários, Morada do Vale, Caladinho do Meio, Pomar, Caladinho de Cima e Pedreira.

Dia 03/09 (sábado): será a vez dos bairros Nazaré, Centro, Nossa Senhora do Carmo, Bom Jesus, Belvedere, Giovanini, Melo Viana e Olaria.

Dia 10/09 (sábado): os vacinadores estarão no São Domingos l e ll, Recanto Verde, Melo Viana, Alipinho, Caladão, Jardim Primavera, Frederico Ozanan e Manoel Maia.

Dia 17/09 (sábado): será a vez dos bairros Córrego Alto, Floresta, Santa Inês, Santa Cruz, São Geraldo, São Vicente e Sílvio Pereira l e ll.

NOVO PROTOCOLO

Com o fim das restrições impostas pela pandemia do coronavírus, a Secretaria de Governança da Saúde acredita que a vacinação terá grande cobertura. A expectativa é que todos os moradores que possuem animais em casa compareçam aos pontos de vacinação.

O Departamento de Endemias lembra que a vacina é obrigatória para cães e gatos e apenas as fêmeas gestantes não devem ser vacinadas. Os cachorros devem tomar a primeira dose aos seis meses de idade e os gatos uma semana após a terceira dose da vacina quíntupla.

RAIVA ANIMAL

Apesar de controlada, a raiva causa preocupação e a vacina é a única forma de prevenção. A doença é fatal em quase 100% dos casos e pode também afetar o ser humano.

A raiva é uma infecção viral aguda que pode afetar animais e humanos. A mordida de um animal infectado é a forma mais comum de contrair a doença. O vírus ataca o sistema nervoso central, causando encefalite (inflamação no cérebro) evoluindo de forma rápida.