Os contribuintes do Imposto de Renda Pessoa Física 2022 que têm imposto a pagar, podem destinar até 3% do imposto devido ao FIA – Fundo da Infância e Adolescência de Coronel Fabriciano. A entrega das declarações do IR 2022 inicia no dia 2 de março e a Secretaria de Governança de Assistência Social está empenhada em sensibilizar todos a abraçar a campanha Restitua Amor e contribuir com a proteção à criança e ao adolescente na cidade.

Para doar é fácil. Após concluir a declaração com Formulário Completo, clique em Doações Direto na Declaração ECA. Em seguida, selecione o Novo Fundo Municipal e o programa solicita o nome do Estado (Minas Gerais) e, em seguida, o município (Coronel Fabriciano). Automaticamente é informado ao contribuinte quanto ele pode doar e é gerada uma DARF que deve ser paga até o dia 30 de abril.

Para atingir o maior número de contribuintes possível, a Secretaria de Governança de Assistência Social preparou uma campanha. A mensagem é voltada para Pessoa Física, uma vez que a campanha voltada para Pessoa Jurídica começa apenas em maio e já têm bom resultado com o apoio das principais indústrias da região.

Coronel Fabriciano possui diversas instituições que trabalham com crianças e adolescentes. A maioria oferece serviços de convivência e fortalecimento de vínculos ou acolhimento a crianças e adolescentes separados de suas famílias. A Secretária de Governança de Assistência Social, Letícia Godinho, lembra que essas instituições dependem dos recursos para manter a qualidade dos serviços e alcançar cada vez mais crianças.

“Para a grande maioria das instituições, este costuma ser o único recurso que elas acessam. São entidades muito sérias que desenvolvem trabalho de qualidade monitorado pela gestão municipal e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e oportunizam a essas crianças, orientação social e um local para ficarem seguras, muitas vezes longe da criminalidade, e qualificação profissional”, disse.

Os valores arrecadados neste ano terão impacto nos projetos que serão executados em 2023. Com mais recursos, as instituições poderão ampliar os investimentos. “O município quer o apoio das pessoas físicas porque já temos o apoio das pessoas jurídicas. Mais recursos significam também mais movimento financeiro na economia, promovendo o desenvolvimento da cidade e financiando um trabalho social de suma importância para toda sociedade Fabricianense”, resume Letícia.