A Prefeitura de Coronel Fabriciano inicia nesta segunda-feira (10), as inscrições dos moradores interessados em castrar seus pets. O “Castrapet Fabri” é um programa público 100% gratuito e custeado com recursos próprios da prefeitura.

“A castração visa o controle populacional de cães e gatos da cidade, melhor saúde dos animais e da população e também evitar o abandono. Um diferencial do programa municipal de castração é que os animais também receberão um chip para o controle e acompanhamento do serviço de zoonoses” explica o secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau.

Para castrar seus pets, os moradores precisam fazer um cadastro e informar nome, raça, idade e outros detalhes da vida do animal e de seu proprietário. O cadastro é online e o link está disponível no site da Prefeitura e no QR Code nos materiais gráficos e nas redes sociais oficiais. Esses dados vão ajudar a equipe técnica do programa a definir o enquadramento do animal e a ordem de atendimento.

COMO PARTICIPAR?

O primeiro passo é preencher o formulário disponibilizado pela Prefeitura no site institucional. Após contato, o proprietário do animal deverá comparecer ao Setor de Controle de Zoonoses e Endemias situado à Rua Francisca Pereira, 152, bairro Belvedere, de posse dos documentos obrigatórios:

DOCUMENTOS EXIGIDOS

– Xerox da Carteira de identidade e CPF;

– Xerox do Comprovante de Renda ou de que esteja recebendo benefício social proveniente do Governo Federal, Estadual ou Municipal, registrado na Secretaria de Governança de Assistência Social, no CadÚnico;

– Xerox do Comprovante de Residência;

– Termo de Declaração de Posse do Animal.

Antes do procedimento cirúrgico, os tutores receberão esclarecimentos e orientações sobre os riscos da cirurgia e as fases do processo de castração até a alta do animal. Os proprietários também participarão de uma palestra educativa de 30 minutos sobre guarda responsável, saúde e bem estar animal.

QUAIS PETS NÃO PODEM SER CASTRADOS?

– Fêmeas no cio, gestantes e febris;

– Animais que ao exame laboratorial apresentem alterações hematológicas incompatíveis com o procedimento cirúrgico;

– Animais obesos, braquiocefálicos das raças Pug e Bulldog;

– Animais com escore corporal abaixo de dois na escala de zero a cinco;

– Com idade inferior a 05 (meses) meses ou superior a 08 (oito) anos.