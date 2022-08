Encerra na próxima quinta-feira (25), o prazo de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para interessados em atuar na área da Saúde em Coronel Fabriciano. A prefeitura decidiu prorrogar o prazo, que encerraria no último dia 11 de agosto. São oferecidas 186 vagas para cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior, sendo 20% reservadas para PcD (Pessoas com Deficiência).

As remunerações vão de R$ 1.335,14 (Ensino Fundamental) até R$ 2.874,40 (Ensino Superior) com carga horária variada, dependendo do cargo escolhido pelo candidato. A contratação é imediata e o Processo Seletivo Simplificado tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Os profissionais aprovados irão atuar na Unidade de Pronto Atendimento UPA-24 Horas e no Hospital Dr. José Maria Morais.

As inscrições são feitas, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico do IBGP www.ibgpconcursos.com.br.

Os valores das taxas de inscrição são de R$ 65 (cargos de nível fundamental); R$ 75 (médio/técnico) e R$ 85 (superior). A taxa deve ser impressa e paga pelo candidato até o dia 26 de agosto até o horário do expediente bancário. Quem já se inscreveu, mas ainda não pagou o boleto, deve ir até a área do candidato no site do IBGP Concursos e solicitar a reimpressão e quitá-la até o dia 26 de agosto.

O candidato poderá obter o Edital nº 001/2022 regulador do Processo Seletivo Simplificado e seus respectivos anexos nos endereços eletrônicos www.ibgpconcursos.com.br e www.fabriciano.mg.gov.br.