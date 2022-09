Do dia 26 a 30 de setembro, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), de Coronel Fabriciano, realiza a Primeira Semana do Turismo. O evento em comemoração ao “Dia Mundial do Turismo”, celebrado em 27 de setembro tem como objetivo, conscientizar as pessoas para a importância da atividade turística e de seus valores sociais, culturais, políticos e econômicos, bem como reforçar que é “A hora do turismo” no município, tema definido para o evento.

A administração municipal tem realizado grandes investimentos no setor, como obras de infraestrutura de apoio ao turismo, qualificação e capacitação da mão de obra local e dos empreendedores e na captação de investimentos privados.

Para o secretário de Governança de Desenvolvimento Econômico, Daniel Papa, Fabriciano tem um enorme potencial turístico, e que precisa ser incentivado. “Recentemente lançamos o projeto “Roteirização Turística” que tem como base organizar e integrar atrativos naturais e culturais, serviços e equipamentos turísticos, além de estimular novos investimentos no setor. Tudo isso contribui para o desenvolvimento sustentável do setor”, disse.

Para esta semana de atividades, a prefeitura conta com parceiros importantes como: Departamento de Meio Ambiente, Secretaria de Governança Educacional e Cultura, Associação Ambiental Amigos da Biquinha; Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas (CTMAM); Conselho Municipal de Meio Ambiente (Codema); Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-MG); Sindicato do Comércio do Vale do Aço (Sindcomércio Vale do Aço); Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MG).

O evento tem como público alvo: empresários, empreendedores, investidores e trabalhadores de hotéis, bares, restaurantes, agências de viagens, receptivos turísticos, transportadoras turísticas e demais interessados.

INSCRIÇÕES

As inscrições são limitadas e serão realizadas a partir do dia 19 pelo link https://www.sympla.com.br/semana-do-turismo-de-coronel-fabriciano—mg-2022__1675876 , ou pelo site da prefeitura fabriciano.mg.gov.br

PROGRAMAÇÃO:

As principais atividades serão realizadas no Auditório Maria Angélica Rodrigues Nunes, Paço Municipal (Praça Louis Ensch, 64, centro).

26/09/22 (segunda-feira) – Educação ambiental

8h – Caminhada ecológica na APA Mata da Biquinha

Participação: Jovens Mineiros Sustentáveis (Escola Municipal Mª. da Conceição Ataíde) e Associação Ambiental Amigos da Biquinha.

27/09/22 (terça-feira) – Abertura Solene da I Semana do Turismo

18h – Credenciamento

19h – Abertura solene

Palestra Magna: “O Turismo do futuro: digital, inovador e sustentável”.

Local: Auditório Maria Angélica

Mediante inscrição

28/09/22 (quarta-feira) – Capacitação e qualificação

14h– Workshop “Planejamento de cardápios”

Palestrante: Peterson Franco | Senac

Carga horária: 4 horas

Local: Auditório Maria Angélica-

Mediante inscrição -Número de vagas limitadas.

29/09/22 (quinta-feira) – Orientações empresariais

08h45 às 16h30 – Plano de Negócio

Atendimento: Sebrae

Local: Sindcomércio (Av. Gov. José de Magalhães Pinto, 33, Centro, Cel. Fabriciano)