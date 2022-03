O site da Prefeitura de Coronel Fabriciano ganha mais uma ferramenta de transparência com as ações de limpeza urbana na cidade. Está no ar o portal: limpeza.fabriciano.mg.gov.br que reúne as informações sobre os serviços de coleta de lixo doméstico, com dias e horários que passam os caminhões; calendários de capina e coleta de entulho nos bairros; programação da limpeza nos córregos e funcionamento dos ecopontos.

Basta acessar o banner Fabri Limpa na página principal da Prefeitura. O objetivo é facilitar a busca por informações dos serviços em uma só local, de forma rápida, fácil e intuitiva. Com esta ferramenta a população poderá acompanhar e fiscalizar os trabalhos executados pelas concessionárias de limpeza urbana, cobrar maior eficiência e também saber como colaborar.

“Uma cidade limpa e bem cuidada melhora a qualidade de vida da população e reflete na autoestima de todos. Serviços foram ampliados, calendários revistos e mais funcionários estão nas ruas e agora, facilitamos o acesso às informações e programação nos bairros. Mas, o apoio do cidadão é fundamental para que a limpeza dure mais tempo”, resume o prefeito de Fabriciano, Marcos Vinicius.

Atitudes simples, esperadas de qualquer cidadão, são fundamentais para isso. Dentre elas, não descartar lixo e entulho nas ruas, lotes vagos e canteiros; colocar o lixo para fora no dia e próximo ao horário da coleta; não “jogar” carcaças de móveis e eletrodomésticos às margens dos córregos entre outros. “É cada um fazer a sua parte e denunciar quem insistir em sujar a cidade”, conclui o prefeito, ao avisar que a fiscalização será reforçada e os infratores multados.

No Portal, o cidadão também tem acesso a orientações sobre como e onde descartar corretamente cada tipo de material (móveis, entulhos, lixo doméstico, eletrônicos e até animais mortos), dicas de segurança na hora de acondicionar o lixo, legislação municipal e telefones úteis para tirar dúvidas, denunciar os “sujões” e saber mais sobre qualquer serviço.

CAPINA E COLETA DE ENTULHO

Desde o início de março, está em vigor o novo calendário de capina e coleta de entulho nos bairros. O serviço é realizado rua a rua, conforme programação mensal – já disponível no portal limpeza.fabriciano.mg.gov.br. As equipes trabalham em conjunto: concluída a capina, os funcionários da limpeza urbana fazem a remoção do entulho das vias públicas (restos de construção), recolhimento de podas (galhadas e folhagens) e deixam a rua limpa.

A gerente de Limpeza Urbana, Thayze Rievert, reforça que os entulhos despejados após a conclusão do serviço não serão coletados. “Todos os bairros serão atendidos pelos serviços duas vezes ao ano, ou seja, a cada seis meses. Hoje, são cinco ecopontos na cidade para o descarte gratuito de entulho e ainda temos a opção de agendamento de coleta de alguns materiais, caso o cidadão tenha dificuldade, como resto de galhadas e móveis etc. Ou seja, não há motivo para “sujar” a cidade e o apoio da população é fundamental na conservação dos espaços que já foram limpos”, conclui.

Serviço:

Portal: limpeza.fabriciano.mg.gov.br

Informações e dúvidas:

Gerência de Limpeza Urbana | Telefone: 3406-7590 ou 3406-7344

Fiscalização e Posturas| Telefone: 3406-7596

Ouvidoria | e-Ouve: 3406-7558