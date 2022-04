A Rede Leste de Bancos de Alimentos (Relba), tem nova diretoria. Sávio Samuel Pereira de Souza é o novo presidente substituindo João Paulo Paiva, que ficou três anos à frente da instituição. Sávio é de Pingo D’água, um dos 46 municípios filiados à Relba. A eleição ocorreu em Coronel Fabriciano, com a presença de representantes de mais de 80% dos filiados, inclusive prefeitos, como João Batista, de Imbé de Minas, e Nem do Duta, de Açucena.

O vice-prefeito de Coronel Fabriciano, Sadi Luca, participou da cerimônia juntamente com os secretários de Governança da Assistência Social, Letícia Godinho; Educacional e Cultura, Carlos Alberto Serra Negra; de Saúde, Ricardo Cacau e de Desenvolvimento Econômico, Daniel Papa. “Para nós é uma grande satisfação ter a Relba como parceira do nosso Banco de Alimentos. Este órgão foi implantado pela gestão do prefeito Marcos Vinícius e compõe a nossa política de segurança alimentar de forma brilhante”, disse Sadi.

A secretária de Governança de Assistência Social, Letícia Godinho, saudou a nova diretoria e garantiu a continuidade da parceria, que segundo ela tem rendido muitos frutos no trabalho de assistência às famílias na cidade. “O nosso banco de alimentos garante produtos saudáveis e com fartura para mais de 120 famílias. É algo inestimável e de uma eficiência incrível. Os alimentos vêm de muitos lugares, inclusive enviados pela Relba em parceria com os agricultores”, pontuou.

REDE NACIONAL

A Rede Leste de Bancos de Alimentos surgiu em 2014 e faz parte da Rede Brasileira dos Bancos de Alimentos, dentro das Políticas Públicas de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social. Hoje, é formada por 46 bancos de alimentos municipais, incluindo Coronel Fabriciano.

FABRICIANO

Em Coronel Fabriciano o Banco de Alimentos visa garantir segurança alimentar e nutricional de qualidade a famílias em situação de insegurança alimentar por meio de alimentos que não possuem valor comercial, mas que mantêm o seu valor nutricional. A arrecadação local vem de um supermercado e um sacolão.

No banco de alimentos ocorre a triagem e a separação dos produtos, para posteriormente serem montadas as cestas e destinadas às famílias em acompanhamento nos Cras. O banco existe há três anos e possui nove servidores. O serviço foi implantado e é custeado com recursos próprios do município.