A Prefeitura de Coronel Fabriciano, em sinergia com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Codecel), segue ativa na busca de novas matrizes econômicas para diversificar as atividades e atrair novos investimentos para a cidade. E mais um importante passo foi dado na última reunião do Conselho, realizada nessa quarta-feira (13).

Os membros deliberaram sobre as prioridades e aprovaram cerca de R$ 220 mil em investimentos para elaboração do projeto de engenharia para a construção do Centro Integrado de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia e do estudo técnico de viabilidade do Terminal Multimodal Integrador Rodoferroviário em Coronel Fabriciano.

Os estudos técnicos feitos por empresas especializadas são essenciais e preparatórios para efetivar os projetos e atrair investidores, empresas e instituições para a cidade. Do montante, são R$ 36,1 mil para o projeto de engenharia do Centro Integrado e R$ 183,3 mil, para o estudo do Terminal Multimodal. A próxima etapa é o processo de licitação para a contratação dos serviços. A publicação do edital no Diário Oficial está prevista para os próximos dias.

Os projetos foram apresentados pelo Secretário de Governança Estratégica, Inovação Tecnológica e Sustentabilidade Econômica, Daniel Papa. Além de tirar dúvidas, Papa apresentou os desafios e potencialidades das iniciativas, que contribuirão de forma significativa para o desenvolvimento socioeconômico do município.

“O Centro Integrado será referência em inovação ao reunir e conectar, num só espaço, empreendedores, investidores e representantes de universidades, governo, organizações e comunidade. O espaço contará ainda coworking gratuito com salas para treinamento, workshop e palestras; hub de inovação, aceleradora e incubadora de startups”, detalha Papa.

“Já o Terminal Multimodal visa inserir a cidade e região no projeto de expansão da malha ferroviária, em curso no Estado e Brasil, atrair investimentos do setor privado na construção e operação de ramais, pátios e terminais. Coronel Fabriciano tem intenção de se tornar sede de uma central de transbordo, ao receber e enviar cargas na região do Vale do Aço para portos no Espírito Santo. O projeto do Terminal Multimodal visa suprir tais demandas e as melhores estratégias logísticas e portuárias”, pontua.

RODOSHOPPING E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO

Durante a reunião, os membros do Codecel discutiram outros dois projetos também classificados como prioritários pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico de Coronel Fabriciano. Foram apresentados o escopo de estudo de viabilidade mercadológica do novo Terminal Rodoviário Shopping (Rodoshopping) e o projeto para revitalização e modernização do Centro da cidade.

O presidente do Codecel, Antônio Eugênio, destacou a importância do conselho e dos assuntos em pauta. “O Codecel é composto pelo Setor Produtivo, Setor Público e Sociedade Civil Organizada e isso mostra o compromisso que todos nós temos com o futuro de Coronel Fabriciano e o desenvolvimento de nossa cidade”. Já o vice-prefeito, Sadi Lucca, frisou a importância do planejamento para o crescimento sustentável da cidade. “Hoje vemos Coronel Fabriciano avançar rumo ao futuro. Juntos, e com ações estruturadas, vamos estimular a cultura empreendedora, fortalecer o tecido empresarial, e atrair investimentos e novos negócios para nossa cidade”.