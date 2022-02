As ações da Meta, controladora do Facebook, despencaram após a empresa ter anunciado, nessa quarta-feira (3), o balanço do último trimestre do ano passado e projeções de desempenho mais fraco para os próximos meses. Houve queda de 20% após o fechamento da Bolsa de Nova York, o que representa uma perda de US$ 200 bilhões de seu valor de mercado.

A rede social perdeu cerca de 500 mil usuários ativos diários ao redor do mundo no último trimestre de 2021. O número recuou de 1,930 bilhão de pessoas para 1,929 bilhão. Foi a primeira queda de usuários diários de história da empresa, aberta em 2004 e que vem perdendo espaço para outras plataformas, como o TikTok e o YouTube.

A Meta teve receita de US$ 33,67 bilhões no 4º trimestre, contra US$ 28,07 bilhões no mesmo período do ano anterior. A empresa também informou que a receita do primeiro trimestre de 2022 deverá ficar abaixo das expectativas de analistas. A companhia estima que o faturamento de janeiro a março será de US$ 27 bilhões a US$ 29 bilhões. Analistas esperavam faturamento de US$ 30,15 bilhões, segundo dados da Refinitiv.

Fonte: Terra Brasil Notícias