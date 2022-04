A Faculdade Única de Ipatinga, por meio do curso de Direito e Núcleo de Pesquisa e Extensão, realizará na próxima quarta-feira (6), às 19h, a solenidade de inauguração do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ). O evento acontecerá no auditório 309 da instituição, localizada na rua Salermo, n° 299, bairro Bethânia em Ipatinga.

Segundo o coordenador do projeto, Leonardo Henrique Chain de Mello, o NPJ é o escritório-escola do curso de Direito da Faculdade Única. Seu objetivo é proporcionar aos alunos a oportunidade de praticar o que aprendem na Teoria do Direito e de se aproximarem da sociedade, por meio do atendimento às pessoas de baixa renda, resolvendo casos reais. “É uma oportunidade primorosa de aprendizado e engajamento social, que contribui para o desenvolvimento regional, para a diminuição das desigualdades e para o aperfeiçoamento da ciência do Direito”, completa Leonardo.

Os alunos atendem gratuitamente causas cíveis, de Direito de Família, como ações de Alimentos, Divórcios, Dissoluções de União Estável, análise de contratos, inclusive de Direito do Consumidor, ações de indenização, entre outras, na Comarca de Ipatinga, abrangendo a Justiça Comum e o Juizado Especial.