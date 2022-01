Durante uma live realizada na tarde desta terça-feira (11) para abordar como está sendo realizado o trabalho de apoio às famílias desalojadas pela chuva, a secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Timóteo, Rosanna Borges, enfatizou a necessidade de reforçar o apoio às famílias desalojadas. O município iniciou nesta semana uma campanha de solidariedade para a doação de água mineral, produtos da cesta básica, material de higiene pessoal e de limpeza como cloro, sabão, detergente, pano de chão, entre outros.

Com a inundação de parte do Distrito de Cachoeira do Vale em função do transbordamento do rio Piracicaba, 26 famílias com 84 pessoas, entre idosos e crianças, foram abrigadas na Escola Estadual José Ferreira Maia, localizada no distrito, e na Igreja Assembleia de Deus, no Bairro Nova Esperança. Na escola estão alojadas 64 pessoas e os demais foram para a igreja evangélica.

“Ao contrário da enchente de 2020 quando o rio encheu rapidamente, desta vez foi possível avisar os moradores com antecedência e fazer a remoção de seus pertences pessoais, móveis e outros pertences”, disse Rosanna Borges, justificando que a doação de água mineral foi priorizada por causa da interrupção do abastecimento de água potável no distrito e demais bairros da cidade.

Ela explicou que para evitar aglomeração, por causa da pandemia por Covid-19 e do surto de gripe Influenza, foi definido apenas um ponto de arrecadação na Secretaria de Educação (Alameda 31 de Outubro, nº 405, Centro Norte) para centralizar os donativos. “Da secretaria estamos direcionando as doações para as famílias que também estão contando com o acompanhamento em tempo integral das equipes da Assistência Social”, citou.

Em função dessa situação, a secretária fez um apelo à comunidade a ajudar e aproveitou para agradecer aos grupos de voluntários que também se ofereceram a organizar a coleta desses donativos. “Toda ajuda é bem-vinda, mas nesse momento precisamos adotar cautela e evitar aglomerações por causa da pandemia”, enfatizou a secretária.