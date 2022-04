Com um toque especial, será iniciada nesta sexta-feira (8) a Feira Livre Cultural, que ocorrerá na Praça da Matriz, no Centro de Santana do Paraíso. O modelo de feira livre já existia desde 2015 no município, agora, a atual gestão retomou com o evento, porém, incorporando atividades culturais. A feira ocorrerá toda sexta-feira, entre 16h e 22h.

“Hoje a gente colocou um incentivo a mais que vai ser a Seresta na Praça, um evento que atua na Praça da Matriz já há algum tempo com os criadores, como Ana Maria e o senhor Benga”, explicou a coordenadora, Valdinere Araújo. Além dos agricultores e da seresta, o evento contará com artesãos e barracas de comidas e bebidas.

No total, serão 12 barracas que tem o objetivo de fomentar a economia e trazer lazer à população. “Eles estão super animados com a retomada dessa feira e vamos esperar que tudo ocorra da melhor forma, que eles consigam vender seus produtos e a intenção nossa é trazer também lazer para a comunidade”, completou Valdinere.

Serviço:

Feira Livre Cultural

Local: Praça da Matriz (centro)

Horário: 16h às 22h

Toda sexta-feira