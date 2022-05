Fabiano Cristeli de Andrade, diretor de Operações da ArcelorMittal Monlevade será agraciado pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), nessa quinta-feira (26), em Belo Horizonte, com o Mérito Industrial.

Devido à pandemia causada pela Covid-19, o evento teve uma pausa de dois anos. Desta maneira, a celebração de 2022 marca o retorno às celebrações presenciais e o reconhecimento da Fiemg aos empresários que se destacaram nos anos de 2020, 2021 e 2022 na defesa de um ambiente de negócios mais justo e promissor em Minas Gerais.

“Fabiano Cristeli, traçou uma trajetória vertiginosa de ascensão dentro da ArcelorMittal, graças ao seu espírito empreendedor e sua visão de vanguarda”, ressalta Wenilson Fernandes, presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, Material Elétrico e Eletrônico de João Monlevade (Sime).

Segundo Wenilson, a honraria reafirma o compromisso não apenas de um executivo capacitado, mas que acredita na força do trabalho e que não tem medo de ousar. “Fico extremamente honrado por fazer reconhecido esse mérito que sem dúvida, estará muito bem representado com o nosso indicado que durante sua gestão à frente da usina de João Monlevade conseguiu angariar vários investimentos de relevante impacto na economia local e regional, destacando-se entre eles, o mais recente que é a duplicação da capacidade produtiva da usina”, pontuou.

Flaviano Gaggiato, presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, reafirma a atuação de Cristeli. “Visionário, sempre presente e atuante nas iniciativas e projetos da Fiemg, Fabiano tem contribuído para o crescimento e desenvolvimento não só da ArcelorMittal Monlevade, quanto da região. Nosso reconhecimento e gratidão”, definiu.

Fabiano Cristeli é diretor de Unidade de Negócios da ArcelorMittal Monlevade, reportando-se à Vice-Presidência de Aços Longos da ArcelorMittal Brasil. Iniciou sua carreira na própria ArcelorMittal há 18 anos. Começou na empresa como engenheiro de Processo de Alto-Forno. Em 2007 assumiu a Gerência de Área de Produção de Gusa e, em 2014, foi promovido a gerente de Redução, respondendo pela Área de Sinterização, Alto-Forno e Matérias-Primas. Fabiano é engenheiro Metalurgista e Mestre em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

“É com orgulho que recebi o convite para ser homenageado com a comenda do Mérito Industrial. Passamos por um momento desafiador no mundo, e as empresas, juntamente com a Fiemg, desempenharam um papel fundamental, apoiando instituições e comunidades frente aos impactos sociais e econômicos da pandemia. Estamos retomando o caminho de crescimento e anunciamos recentemente dois grandes investimentos: o início da operação do nosso terceiro laminador e a retomada do nosso projeto de expansão, que ampliará a nossa capacidade de produção de aço em mais um milhão de toneladas por ano. Uma importante iniciativa que trará inúmeros benefícios para a sociedade e que demonstra mais uma vez a confiança da empresa no desenvolvimento do nosso país”, concluiu.

MÉRITO INDUSTRIAL

Criado em 1957, pelo presidente Juscelino Kubitscheck, o Dia da Indústria foi uma homenagem a Roberto Simonsen, patrono da indústria brasileira. No mesmo ano, a CNI criou a Medalha do Mérito Industrial, para homenagear industriais de destaque na cena nacional. A Fiemg passou a celebrar a data três anos depois, em 1960.