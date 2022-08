O Parque Ipanema, em Ipatinga, será palco de mais uma edição do Dia do Voluntariado, o tradicional Dia V promovido pela Fiemg Regional Vale do Aço, em parceria com indústrias, entidades de classe, rede de voluntários e a comunidade.

Este ano a iniciativa tem a proposta de valorizar ainda mais os voluntários com a temática: “A empatia no Trabalho Voluntário – Cuidar de Quem Cuida” e será realizada no dia 28/08, das 9h às 12h.

“Estamos preparando uma manhã acolhedora a todos que dedicam um pouquinho do seu tempo ao próximo. Nossa programação atenderá todos os públicos, teremos oferta de serviços, corte de cabelo e barbearia, orientação de saúde e bem estar, teste de visão para crianças, oficinas de arte e artesanato, coleta de lixo eletrônico, óleo de cozinha usado, chapas de raio x e medicação vencida, além do bazar solidário de livros, brinquedos e artesanato que poderão ser comprados para ajudar os projetos com recurso financeiro e para completar, atrações musicais”, antecipa a consultora de Projeto Social da Fiemg, Patrícia Barbosa.

Na oportunidade será lançado ainda o Banco Solidário de Produtos Ortopédicos. “Essa ação tem o objetivo de reverter os lacres de alumínio que forem doados, juntamente a Campanha Lacre Solidário, na compra de cadeira de rodas, de banho, muletas, bengalas e outros equipamentos para empréstimo a quem estiver necessitando”, explica.

Interessados, em fazer parte dessa rede de voluntários, podem entrar em contato através do telefone 3822-1414 ou email patrícia.barbosa@fiemg.com.br

Mais informações sobre o Dia V na funpage https://www.facebook.com/voluntariosdovale.doaco