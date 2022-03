A Fiemg Regional Vale do Aço promoverá no dia 12 de abril, às 14h, no auditório da entidade, em Ipatinga, o Lado a Lado – Energia da Indústria, uma iniciativa da Federação das Indústrias em parceria com a Cemig, que percorrerá todo o estado, com uma série de encontros.

De acordo com o analista de relações empresariais da entidade, Luiz Sérgio Martins Júnior, o evento é uma excelente oportunidade para as empresas apresentarem suas demandas à concessionária.

“As expectativas são boas para esse encontro onde os inscritos poderão tirar dúvidas, além de manifestar previamente, no formulário de inscrição, sobre as questões das unidades consumidoras, relacionadas à qualidade de energia, pedidos de expansão e conexão ao sistema elétrico”, explica.

A Cemig, por sua vez, fará a apresentação do plano de expansão, investimentos e melhorias em sua rede de distribuição.

O evento é gratuito e híbrido, ou seja, no ato da inscrição, as pessoas optarão por participar presencialmente ou remotamente.

Interessados poderão se inscrever neste link.

Mais informações: 31 3822-1414 ou regional-va@fiemg.com.br