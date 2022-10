A Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) se pronunciou nessa segunda-feira (3) a respeito das críticas, citações e acusações contra a entidade durante as eleições para o governo de Minas Gerais. O presidente Flávio Roscoe rebateu discursos populistas e infundados a respeito do setor produtivo industrial.

“É fácil julgar empreendedores de maneira difusa, sem nenhuma crítica contundente e nada que comprove”, observou Roscoe, alertando que a sociedade deve estar atenta e refutar as narrativas vazias contra a classe empresarial.

Roscoe disse que o Brasil vive plena democracia e, por isso, ele entende ser fundamental que a sociedade civil organizada se manifeste e mobilize contra qualquer governo que prejudique os seus interesses. “Se o poder público acerta, nós elogiamos. Se erra, nós criticamos. Isso é uma conduta democrática”. Flávio Roscoe reafirmou o posicionamento propositivo e atuante da Fiemg em prol do desenvolvimento econômico e social.

Mais uma vez, o líder empresarial reforçou a importância da indústria mineira para o desenvolvimento do estado, sobretudo na geração de emprego e renda, além da arrecadação de impostos por parte do estado. “O segmento empresarial é responsável pelo desenvolvimento do país juntamente com o trabalhador e demonizar o setor produtivo é uma atitude populista”, acrescentou.

Por fim, Flávio Roscoe lembrou que a indústria tem conseguido retomar as perdas em consequência da pandemia da Covid-19, que impôs uma série de restrições aos empresários. Dessa maneira, o presidente da entidade entende que o estado deve se dispor a “ajudar, desburocratizar, simplificando e reduzindo as barreiras para empreender”.

Assista ao vídeo com o posicionamento da Fiemg: https://www.youtube.com/watch?v=2DJT9E2hwTI&t=12s